Kijkers verbazen zich over nieuwe datingshow De Villa

Het concept van De Villa is simpel: een computerprogramma voorspelt vooraf welke van de deelnemende vrijgezellen het best bij elkaar passen. Vervolgens mogen de singles een week lang met elkaar in een luxe villa vakantie met elkaar vieren. De grote vraag: ontstaan er matches en had de computer gelijk?



In de aflevering van vanavond waren onder meer de dames Roxanne, Maja, Julia en Rachelle te zien. Ze waren allemaal op zoek naar één ding: hun grote liefde. De jongens Izzy, Yoshi Carlos en Steve zeiden eveneens serieus te zijn, maar waren ook in voor een feestje. De deelnemers genoten van romantische avondjes, liters alcohol en vooral veel van elkaar. Binnen een dag waren de koppeltjes zelfs al gevormd. Toch ontplofte binnen no-time de bom, vooral Julia kon zich niet inhouden en schold Steve de huid vol.



Kijkers van het programma kwamen al snel tot de conclusie dat de show weinig weg heeft van een echte datingshow, maar meer lijkt op een makkelijke spin-off van Temptation Island en Ex on the Beach. Zo schrijft iemand op Twitter: ‘Plaatsvervangende schaamte...’. En een ander: ‘Mijn god. #Devilla is gewoon nog platter en ordinairder dan de Engelse versie.’ Een greep uit de andere reacties op Twitter: