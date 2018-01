Kijkers vol lof over openhartige Pauw: Ademloos en geboeid gekeken

Talkshowpresentator Pauw zette het programma zelf op. Hij beet gelijk het spits af in de start van het seizoen met Beau van Erven Dorens. De 57-jarige Pauw sprak daarin vrijuit over de band met zijn moeder. ,,Ik ben blij dat ik er bij was toen mijn moeder overleed, maar ik ben ook wel blij dat ze dood is'', zei hij. ,,Ik heb het altijd als een steen ervaren; ik moet nog wel even langs mijn moeder. Ik moet", aldus Pauw, die het niet belangrijk vindt wat anderen denken over de opmerkingen die hij over zijn moeder maakte. ,,Het is mijn eigen moeder, wat kan mij het schelen wat een ander daar van vindt..."



Het oprechte gesprek tussen de twee heren bleef niet onopgemerkt bij de kijkers. Sterker nog, de complimenten stromen binnen. 'Wat een openhartigheid van Jeroen, wauw. Ik word een beetje verliefd. Mooi, warm persoon', schrijft ene Lieke op Twitter. En: 'Ademloos, geboeid, smachtend naar meerdere gespreksonderwerpen. Prachtprogramma: interview tussen Beau en Jeroen', reageert een andere kijker.



De eerste aflevering van het RTL4-programma eindigt echter niet in de top tien van best bekeken programma's. Met 652.000 nieuwsgierigen moet 5 Jaar Later het doen met plek nummer 18.