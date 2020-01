Kijkers woest op Lil' Kleine na keuze voor volkszanger boven 16-jarig talent

Lil’ Kleine heeft voor flink wat opschudding gezorgd onder de 1,7 miljoen kijkers van The voice of Holland van gisteravond. De rapper besloot om het 16-jarige talent Charine Eyny weg te sturen en dat schoot flink wat kijkers in het verkeerde keelgat. Vooral omdat hij besloot om volkszanger Danilo Kuiters wel een plek in de liveshows te gunnen.

Het was gisteravond erop of eronder voor de kandidaten in The voice of Holland tijdens de laatste ronde voor de liveshows: The knockouts. De teams van Waylon en Lil’ Kleine moesten teruggebracht worden naar drie kandidaten. De zanger en de rapper kregen daarbij ondersteuning van twee gastcoaches: Marco Borsato en Sanne Hans namen voor even weer plaats in de rode draaistoelen.



Zij zagen hoe Lil’ Kleine het behoorlijk moeilijk werd gemaakt in zijn keuzes. De 16-jarige Charine Eyny zong Writing’s on the Wall van Sam Smith en maakte het publiek en de coaches dolenthousiast. ,,Dit is het juiste liedje, het juiste moment en de juiste plek", zei Borsato na afloop van haar optreden. ,,Onthou dit. Op deze krachtbron kan je heel ver komen. Dit was heel goed.” Ook haar eigen coach stond springend en klappend naast zijn stoel.

Onbegrijpelijk

Dat alles kon hem er niet van weerhouden om Charine even later toch weg te sturen. De 18-jarige Kes van den Broek, die op dit moment terug te vinden is in de hitlijsten met het duet samen met Ayoub Maach in The Battles, was als laatste aan de beurt. Haar optreden was volgens alle coaches zo goed dat ze ook een plek in de liveshows verdiende. Op dat moment moet Lil’ Kleine de keuze maken tussen powerzangeres April Darby, volkszanger Danilo Kuiters en de 16-jarige Charine. Hij besloot de laatste weg te sturen.



Juist die keuze schiet veel kijkers in het verkeerde keelgat. Dat Jorik Scholten - zoals de rapper eigenlijk heet - Kes meeneemt, is niet het probleem. Maar dat hij Danilo wel meeneemt naar de liveshows en Charine niet, is volgens een flink aantal kijkers onbegrijpelijk. Zo schrijft Arjan de Koning op Twitter: ,,Als je Danilo laat zitten en Charine wegstuurt dan heb je geen kloten verstand van muziek en mag je nooit, nooit, NOOIT meer als meningloos nietszeggend, nimmer wat toevoegend jurylid terugkeren.” Daarmee raakt hij een gevoelige snaar, want het berichtje is inmiddels al 147 keer geliket.

Nog meer kijkers kruipen in de pen vanwege de keuze van Lil’ Kleine. Zij vinden het onbegrijpelijk dat hij zijn beste zangeres naar huis stuurt. Vorig seizoen was er ook al veel te doen om zijn voorliefde voor volkszangers. Toen nam hij Quido van de Graaf mee naar de liveshows en overspoelde hen met consequent met tienen.

Talkshowbattle

Met de 1,7 miljoen kijkers voor de eerste aflevering van The Battles van The voice of Holland belandt RTL 4 op plek twee in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. Het Achtuurjournaal is met bijna 2 miljoen kijkers het beste bekeken programma van de avond. Eva Jinek wint eindelijk weer eens glorieus in de talkshowoorlog. De presentatrice trok met haar praatprogramma bijna 1,1 miljoen kijkers, terwijl Op1 iets inzakte. De talkshow van de publieke omroep moest het doen met slechts 663.000 kijkers.