Kijkers zien wéér geen naakte BN’ers, maar genieten wel: ‘Show heeft me veel leed bespaard’

VIDEO Ook Fockeline Ouwerkerk uit de kleren voor borstkan­ker

Ook Fockeline Ouwerkerk is aan het lijstje vrouwen toegevoegd dat uit de kleren gaat voor de tweede editie van het Net 5-programma For one night only. ,,Strippen is niet mijn ambitie, maar dit is For one night only”, zegt de 40-jarige actrice in een teaser. Met de show vraagt KWF Kankerbestrijding aandacht voor de vroege opsporing van kanker.

5 oktober