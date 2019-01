Kim doet bijna alles voor eten en Yolanthe kliedert met viltstiften

De in oktober geboren Kae, het dochtertje van Sven Kramer en zijn vriendin Naomi, kijkt al behoorlijk wijs uit haar ogen. Dit is de tweede foto die haar schaatsende vader sinds haar geboorte deelt.

Het lijkt er sterk op dat Sylvie Meis tijdens haar vakantie in Miami weinig heeft gegeten. Mocht er toch iets te zien zijn, dan werkt ze haar allerlaatste vetrolletjes weg in de sportschool.

Erland Galjaard is vanochtend wakker geworden in Nigtevecht, het dorp aan de Vecht waar hij met zijn vrouw Wendy van Dijk woont. ,,Dit is het enige antwoord wat je kan geven in deze mediagekte’’, merkt een oplettende instagramvolger op over zijn huwelijksperikelen.