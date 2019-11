Kim Feenstra kan moeilijk zwanger raken en wil taboe doorbreken

Volgens Kim is het belangrijk dat je relatie in zo'n geval solide is. ,,Dit is een avontuur wat je samen aan gaat. En dat het kut kan zijn omdat het niet gaat zoals we graag zouden willen, dat is een bijzaak. Zolang we we onszelf en onze partner maar niet uit het oog verliezen. Voor iedereen die dit leest en zich in een soortgelijke situatie bevindt: schaam je aub niet. Ik stuur jullie al mijn liefde. Want liefde is groter dan alles en oneindig. We got this, right?!’’



BN’ers als Jim Bakkum, Sanne Vogel, Nicolette Kluijver, Chantal Janzen, Kimberley Klaver, Candy Dulfer, Fatima Moreira de Melo, Manon Meijers, Ellemieke Vermolen, Rossana Kluivert en Estelle Cruijff steunen Kim door te reageren met een hartje. ,,Precies dat!! En ons is het uiteindelijk ook gelukt en we zijn er super goed uitgekomen!! Keep up the positive vibe!!!’’, laat Kim Kötter weten.



Feenstra heeft sinds drie jaar een relatie met Stanley Tailor (37), voormalig voetballer en broer van modemeisje Maria Tailor. Het model verklapte eerder aan Grazia dat de eerste anderhalf jaar van haar relatie ‘een struggle’ was. ,,Er zijn dingen gebeurd waar we allebei niet trots op zijn. Eigenlijk was dat een test voor ons: wilden we echt bij elkaar zijn? Allebei hadden we een leeftijd bereikt waarop we dachten: het is tijd voor een serieuze relatie. We gaan niet meer aankloten. We hebben de nodige dingen van elkaar gezien die we niet leuk vonden. Maar omdat we veel van elkaar houden, heeft het ons doen beseffen dat we met niemand anders samen wilden zijn dan met elkaar.’’