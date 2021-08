Kim Feenstra veegt de vloer aan met bodyshamers na kritiek op bikinifoto

In een lang betoog legt Feenstra, die in oktober vorig jaar beviel van zoon Brooklyn, uit wat er gebeurde nadat ze een foto plaatste om de luiers die haar zoon draagt te promoten - Feenstra zit tegenwoordig ook in de luierbusiness. Ze kreeg talloze ‘(on)nodige reacties’, bijvoorbeeld dat ze trots moest zijn om haar lichaam op deze manier durfde te laten zien. Of er nog een kindje onderweg was (‘wanneer stoppen we met deze intense vragen? Het is niet vanzelfsprekend namelijk’)? Hoe fijn het is om te zien dat ook zij ‘vetjes’ heeft. ‘En dan heb ik de hele negatieve reacties maar verwijderd’, schrijft het model.

Aan zelfvertrouwen heeft ze geen gebrek, stelt ze. ‘Van huis uit had ik geleerd om trots te zijn op wie ik ben en me daarvoor nooit te schamen. Nu ik moeder mag zijn heb ik nog meer rust kunnen vinden in het omarmen van mezelf en de vrouw die ik nu ben. Ik zit niet meer zo strak in mijn vel als twee jaar geleden en dat is oké. Ik weet, dat als ik er weer voor ga, dat ik strakker in mijn pak zit dan een raveteef op een hardcore fissa. Maar ik ben trotser dan ooit op mijn lichaam, want ik heb een kind gedragen. En dat je daar dan nu de sporen van ziet, so fucking be it’, schrijft Feenstra, die een lang traject heeft doorlopen om zwanger te raken.

Lees verder onder de post

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het probleem is volgens haar dat vrouwen zich blijven vergelijken met een ander. ‘Zijn we dan zo verloren in ons eigen identiteit dat we onszelf alleen maar beter kunnen voelen als we zien dat de ander ook vetjes, rimpels, striae, of cellulitis heeft?’, schrijft ze, en haalt een voorbeeld aan van de reacties op een foto die ze vlak na de bevalling postte. Zonder kraamverband, maar daarmee was het kennelijk geen ‘eerlijke foto’. ‘Waarom zou ik überhaupt zoiets onsmakelijks de wereld ingooien waarin je een lap bebloed verband uit mijn slipje ziet komen?’

Vetrollen

Ze vindt dat ‘we diep zijn gezonken’. Ze heeft het idee dat body positivity er alleen is wanneer het vrouwen zelf uitkomt. ‘Wat me opvalt, is dat we massaal love kunnen geven aan een vrouw die vol trots haar vijf vetrollen de wereld in gooit. Wij zeggen ‘oh je bent fantastisch’ als zij ze alle vijf een naam heeft gegeven dat vervolgens post dat ze op de bank ligt te rollen met haar rollen. Maar de meid die hard werkt in de sportschool en haar strakke kont vol trots online gooit, is slecht voor het zelfvertrouwen en roept vraagtekens op? Wat veel mensen vergeten is dat zo’n strakke kont veel discipline en strenge voedingsschema's vergt. Waarom de ene vrouw omarmen en de andere wegstoten?’

Ze geeft als tip mee om vooral niet te oordelen. ‘Leer de kinderen in je omgeving van hun zelf te houden en eerst naar hun zelf te kijken voor ze gaan oordelen over een ander. Begin bij jezelf en wees niet zo hard. Niet voor jezelf, niet voor mij, voor hem of voor haar.’ En dat kan rekenen op applaus van veel bekende vrouwen, zoals Miljuschka Witzenhausen, Katja Schuurman, Ellemieke Vermolen, Fajah Lourens en Quinty Trustfull.

Wat vind jij?

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: