Kim gaat gesponsord topless en Waylons dochter geeft hem nu al een bijnaam

‘Draco Malfidus’ in Amsterdam voor vertoning De Slag om de Schelde

19:30 Harry Potter-fans opgelet: Tom Felton, de acteur die Harry Potters rivaal Draco Malfidus speelde in de filmreeks, is dit weekend in Amsterdam. Hij woont morgenochtend met de rest van de cast van De Slag om de Schelde een voorstelling bij van de nieuwe Nederlandse film.