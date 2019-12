Kim Kardashian daagt dokter om vampire facial

E! wist de hand te leggen op de rechtbankpapieren die de 39-jarige heeft ingediend. Daarin stellen haar advocaten dat ze de arts in eerste instantie rechtstreeks heeft gevraagd haar foto's van zijn website te verwijderen. Dat weigerde deze dokter niet alleen, hij eiste ook dat Kardashian hèm betaalde. In een reactie aan E! stelt de arts dat hij het copyright heeft op de term 'vampire facial', en dat Kardashian de behandeling zo heeft genoemd in realityshow Keeping Up With The Kardashians.



In 2013 was in spin-off Kourtney & Kim Take Miami te zien hoe Kardashian een dergelijke behandeling, waarbij bloed wordt afgenomen, behandeld en weer ingespoten, onderging. Een paar jaar later liet de realityster op haar website weten dat ze spijt had van de vampire facial en het nooit meer zou doen, omdat ze de behandeling te heftig en pijnlijk vond.