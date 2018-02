Kim Kardashian deelt eerste foto van dochter Chicago

Doe Maar gaat komend najaar weer op tournee

Doe Maar gaat komend najaar weer op tournee. Vanwege het veertigjarig jubileum van de band doet Doe Maar in oktober en november veertien optredens in onder meer Zwolle, Haarlem, Nijmegen, Utrecht, Eindhoven, Den Haag, Brussel en Antwerpen. De toer wordt afgesloten met twee optredens in Carré in Amsterdam, zo heeft concertorganisator Mojo bekendgemaakt.