Kim Kardashian machteloos naast Kanye: ‘Briljant maar gecompliceerd persoon’

‘Ik heb nooit in het openbaar gesproken over hoe dit ons thuis heeft beïnvloed, omdat ik onze kinderen en Kanye wil beschermen en hun privacy belangrijk vind’, begint ze tegenover haar 180 miljoen volgers. ‘Maar vandaag heb ik het gevoel dat ik er commentaar op moet geven vanwege het stigma en de misvattingen over geestelijke gezondheid.’



Volgens Kim staat de omgeving machteloos als iemand met geestelijke problemen meerderjarig is en zelf geen hulp zoekt. ‘Iedereen die dit heeft of een geliefde in zijn leven heeft met deze stoornis, weet hoe ingewikkeld en pijnlijk het is om te begrijpen’, schrijft ze.



‘Ik begrijp dat Kanye onderhevig is aan kritiek omdat hij een publieke figuur is en zijn acties soms stevige meningen en emoties kunnen veroorzaken’, vervolgt ze. Ondanks zijn moeilijke gedrag omschrijft Kim haar man als een ‘briljant maar gecompliceerd persoon’ die behalve een bipolaire stoornis ook kampt met de druk die komt kijken bij het artiestenbestaan, het leven als zwarte man en het verlies van zijn moeder.