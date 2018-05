Kim Kardashian perst zich voor Met Gala in strakke paillettencreatie

Bijna 800.000 kijkers voor laatste Voetbal Inside

8:59 De laatste aflevering van het praatprogramma Voetbal Inside op RTL7 is gisteravond door 786.000 mensen bekeken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Daarmee was het programma nummer zes op de lijst van best bekeken programma's van de avond na onder meer Radar en Spoorloos die ruim een miljoen kijkers op NPO1 trokken.