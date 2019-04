Kim Kardashian verdedigt zich tegen kritiek op alternatief studietraject advocatuur

Bart Chabot schrijft boek over jeugd

15 april Bart Chabot (64) gaat een boek schrijven over zijn jeugd. Het is een verzoek van zijn uitgever De Bezige Bij. ,,Ik zag daar aanvankelijk helemaal niks in. Wéér een schrijver die gaat zeiken over zijn jeugd, maar toen ik ging terugdenken dacht ik: het is krankzinnig geweest”, zegt Chabot in de nieuwste podcast van Owen Schumacher.