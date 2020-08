Kim Kardashian verwijdert ‘raar’ douchekiekje met halfzus Kylie na kritiek

Grappen

Hoewel sommige twitteraars vermoedden dat de vaak als vrouwonvriendelijk bestempelde Morgan zelf graag bij de halfzussen onder de douche had gestaan, waren meerdere mensen het met hem eens. Maar de foto lokte vooral grappen uit.



‘Inderdaad! Wie doucht er nou met een T-shirt aan?’ schreef iemand bijvoorbeeld. En: ‘Gewoon twee vrouwen die samen douchen om water te besparen en tegelijkertijd zichzelf én de kleding wassen.’



Andere twitteraars vonden de foto overigens wel mooi - of toonden in elk geval begrip. ‘Mijn zus en ik zijn heel close en als iemand me duizenden euro’s wil betalen om zulke shoots te doen, zou ik niet twijfelen.’ Kim zelf heeft niet op de ophef gereageerd, maar verwijderde de foto wel van Twitter. Op haar Instagrampagina staat de foto nog wel.



Het is overigens niet de eerste keer dat een sexy foto van zussen voor opschudding zorgt. In 2018 werd een innige naaktfoto van de half-Nederlandse modellen Gigi en Bella Hadid door critici nog ‘incestueus’ genoemd.