Kim knalt uit haar jeans en Douwe Bob vertoont vluchtgedrag

Actrice uit rechtbank gezet na maken verboden opname Sonja Holleeder

20:03 De Nederlandse actrice Marit van Bohemen (46) is vandaag verwijderd uit de zwaar beveiligde rechtbankbunker in Amsterdam, omdat ze met haar telefoon geluidsopnames had gemaakt van de stem van Sonja Holleeder. Van Bohemen gaat de rol van Sonja spelen in een nieuwe, zesdelige dramaserie over de bestseller Judas die werd geschreven door Astrid: de zus van topcrimineel Willem Holleeder. ,,Ik was me van geen kwaad bewust'', aldus Marit.