Kim-Lian van der Meij op pad met straatarme Zuid-Afrikaanse kinderen

,,Daar stonden ze. Twee jongetjes van 7 en 9, op hun blote voeten tussen het vuilnis. Plastic te verzamelen uit de goorste greppels. Om het te ruilen ze voor luiers en pap voor hun babyzusje. Ik heb staan janken op die vuilnisbelt.” Kim-Lian van der Meij vertelt over wat ze aantrof in Zuid-Afrika, waar ze een aantal dagen verbleef voor haar programma POWERMAMAS, dat zaterdag in het teken staat van het fonds dat kinderen in Zuid-Afrika helpt.



De actrice/presentatrice (onder meer GTST, Costa, Shownieuws en Zullen we een spelletje doen?) ging mee met de ‘MAMAS’ om in de provincie Noord-Kaap voedselpakketten (water, rijst, bonen) uit te delen. ,,Het mooie vond ik dat het de armste gezinnen enorm helpt, zonder dat het alle initiatief bij hen wegneemt. Ze moeten zelf nog zorgen voor groenten en vlees.”



De ‘MAMAS’, gewone Zuid-Afrikaanse moeders, ontplooien lokale initiatieven om kinderen te helpen met bijvoorbeeld scholing, medicatie en voedsel. Het geld dat wordt opgehaald, gaat rechtstreeks naar de moeders en zij bepalen hoe het wordt besteed. ,,Die vrouwen kennen de problemen en weten wat er nodig is.’’



Zwaar

In een Zuid-Afrikaanse krottenwijk constateerde Van der Meij met eigen ogen hoe zwaar de omstandigheden voor vooral kinderen zijn. ,,Dan stond ik in zo’n huisje, dat je eigenlijk geen huisje kunt noemen: het zijn vier schotjes met een golfplaten dakje. De moeder was ernstig ziek, de kinderen besmet met hiv, een tengere oma deed haar best voor iedereen te zorgen. Ik kon er gewoon niet bij dat ze met zijn allen in dat vieze, kleine huisje konden woonden.''

,,Ik zei dat mijn tuinhuisje nog groter is. Ik schaamde me daarvoor, maar het ís zo: het schuurtje waarin mensen in Nederland hun fiets zetten, is luxer dan de huisjes waarin deze mensen leven. Overal kieren en gaten, het waait en regent er naar binnen. Ze slapen met zijn allen op een oud, vies, beschimmeld matras. Ik wilde het voedsel in een kastje zetten, maar dat was er niet. Alles werd opgestapeld in een hoekje. Deze mate van armoede, daar kunnen wij ons in Nederland écht niets bij voorstellen.”

Hoewel het een ernstig onderwerp betreft, wordt het zaterdagavond op SBS 6 geen zwaar programma. Er is plaats voor een traan, maar zeker ook voor een lach. Die wordt de kijker ontlokt door Nederlandse vrouwen die hun bekende mannen in de maling nemen. Allemaal voor het goede doel. ,,Ik heb gezien waarom het nodig is dat we dit programma maken. Er is meer geld nodig, dat betekent meer ‘MAMA POWER’ en dat betekent: meer kinderen die geholpen worden”, zegt Van der Meij. ,,Mijn moederhart bloedde in Zuid-Afrika. Thuis kan ik mijn kinderen alles geven. Het verschil is zo groot, het liefst had ik ze allemaal in mijn rugzak mee naar huis genomen.’’

POWERMAMAS, zaterdag, 20.30 uur, SBS 6

