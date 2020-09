'Kim maakt plannen om van Kanye scheiden’

Swift Boys met rimpels en extra kilo’s in nieuwe All Stars: ‘Sfeer was als vanouds’

20 september Van twijfel was bij Danny de Munk geen sprake toen hij werd gevraagd voor de nieuwe reeks van de legendarische comedyserie All Stars. Daarin keren de voetbalvrienden na meer dan twintig jaar terug. Niet op het voetbalveld, maar als barman in de club of als penningmeester. En gaat het over de VAR, iPhones en douchen met onderbroeken aan.