Kimberly met 'frisse blik' naar halve finale van The Voice

Na de vier tienen van de coaches in de tweede liveshow van The voice of Holland is Kimberly Maasdamme topfavoriet voor de eindzege van de talentenshow. Komende vrijdag is de halve finale. Hoe gaat ze met spanning om? Zes vragen aan Kimberly (26).

Lyrische coaches en ook nog eens een 8,77 van de kijkers thuis. Je kunt wel stellen dat jij de favorietenrol hebt gekregen. Hoe ga je daar mee om?

Volledig scherm Kimberly tijdens de tweede liveshow. © Screenshot The Voice of Holland ,,Ik voel best veel spanning en ook wel druk. Maar ik heb zoveel positieve reacties gekregen dat me dat ook een goed gevoel geeft. Ik probeer het nu een beetje los laten en een frisse blik te houden, want ik moet komende week gewoon weer een nieuwe prestatie leveren."

Je zong vrijdag Earth Song van Michael Jackson. Hoe kwam je daar bij?

,,De keuze van de nummers gaat in overleg. Hier kwam mijn coach Waylon mee. Ik was eerst een beetje huiverig, want het is wel een song van de King of Pop. Maar Waylon had er alle vertrouwen in, dus ik heb de gok gewaagd en het is goed gegaan."

Na die vier tienen lijkt het of je de perfectie gehaald hebt. Of is er nog iets waar je op moet letten? Je stem heeft bijvoorbeeld een heel groot bereik. Daardoor kan het ook iets te uitbundig worden.

Volledig scherm Kimberly tijdens de eerste liveshow van The voice of Holland © ANP ,,Ik denk dat het ook een kwestie van smaak is. Maar het klopt, ik moet oppassen dat het niet te veel wordt, dat ik het goed doseer. En ik blijf ook kritisch op mezelf. Wat vrijdag erg goed ging, is dat ik me als persoon echt heb kunnen laten zien. Je hebt niet veel tijd, maar door dicht bij mezelf en het nummer te blijven, is dat goed gelukt.

Je bent van beroep al zangeres en je treedt veel op met professionele coverbands, zoals NCB en The Young Beethoven. Wordt dit een opstap naar een solocarrière?

,,Ik hoop het. Dat is een van de redenen waarom ik aan The voice of Holland mee ben gaan doen. Ik zou heel graag mijn eigen nummers gaan zingen. Ik zie dit als een hele nieuwe reis om die droom waar te maken."

Welk nummer ga je in de halve finale zingen?

,,Dat mag ik nog niet zeggen. Maar ik ben vandaag al weer gelijk hard aan het werk gegaan met de voorbereidingen voor de volgende live-show."