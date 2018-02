Kinderen Barbie verhuizen naar hun vader in Spanje

Volgens Jake Hampel, die de woordvoering namens Samantha doet, vindt de verhuizing nog deze week plaats. ,,Het ligt in de lijn der verwachting dat Michael sowieso de kinderen zal gaan verzorgen in Spanje'', laat hij aan deze site weten. ,,Dat zal hij samen met zijn vriendin Naomi gaan doen.''



Michael was tot 2017 vijf jaar lang met Samantha getrouwd. Hij vertelt aan Privé dat het besluit in overeenstemming met alle betrokken partijen is genomen. ,,Het is allemaal in goed overleg met de betrokken instanties gegaan, die ook heel blij zijn dat Sam het hier zelf helemaal mee eens is'', aldus de 37-jarige Michael, die in Spanje een feestcafé runt. ,,Het was misschien wel de moeilijkste beslissing van haar leven, maar ik denk tegelijk de verstandigste.''



Hij en zijn vriendin Naomi (22), met wie hij sinds kort samen is, hebben het voornemen 'de kids het zo snel mogelijk naar de zin te maken'. Zo is voor Angelina een school gevonden.