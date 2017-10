Kinderen Jochem Myjer (8 en 7) nu al het podium op

Het was voor Jochem Myjer voor het eerst dat zijn kinderen bij de première van een van zijn shows aanwezig waren. In de pauze zochten ze uiteraard hun vader op om hem te complimenteren met het eerste deel en succes te wensen voor het tweede deel. Zoontje Melle had echter nog een prangende vraag: ,,Mogen wij ook even het podium op?"



Jochem was met stomheid geslagen. ,,Ik dacht: 'What the fuck'," schrijft hij op Instagram. Maar de première liep gesmeerd en de grappenmaker vond het alleen maar leuk als zijn kroost even meedeed. Daarom nodigde hij ze ook uit om aan het einde van de show mee te dansen. Dit onder een daverend applaus van het publiek.



De show Adem in, Adem uit is goed ontvangen en kreeg vijf sterren op deze site. ,,Natuurlijk is er het verbale trapezewerk, maar zijn grootste in deze productie ligt beslist in zijn timing. Die doet denken aan zijn grote held Toon Hermans", schreef recensent Arno Gelder.



