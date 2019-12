Kings Of Leon en Snow Patrol delen podium in Den Haag

Voor Kings Of Leon is het alweer een tijdje geleden dat ze een volledige show gaven op Hollandse bodem. De Amerikaanse band van de broers en neef Followill kwamen in 2014 voor het laatst voor een eigen concert naar ons land. De laatste keer dat het viertal in Nederland optrad was in 2017, toen sloot Kings Of Leon Pinkpop af.

Snow Patrol was recenter nog in het land. De Noord-Ierse band stond begin dit jaar in een uitverkochte Ziggo Dome. Dit jaar viert Snow Patrol zijn 25-jarig bestaan, met onder meer het album Reworked.



De bands zijn niet de enige acts die op 26 juni het podium in het Zuiderpark beklimmen. Volgend jaar worden er nog twee namen toegevoegd aan het programma.