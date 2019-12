Kinky kerst voor Doutzen en Marieke kampt met acute kledingstress

‘Onmogelij­ke liefde’ Perzische schone zorgt voor tranen in kerstshow All You Need is Love

11:36 Robert ten Brink (64) heeft met zijn kerstspecial van All You Need is Love voor de zoveelste keer voor kippenvel gezorgd. Voor de 28ste editie van de ruim twee uur durende kijkcijferhit nam de presentator vier naar liefde hunkerende dames en één man mee naar Zwitserland. Het romantische tafereel leverde wonderschone beelden op.