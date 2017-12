Kist met stoffelijk overschot Johnny Hallyday onderweg naar Sint Maarten

Vakantievilla

Besloten kring

Johnny Hallyday wordt morgenmiddag plaatselijke tijd begraven in besloten kring, conform de wens van zijn familie. Om de plechtigheid in alle rust te kunnen laten verlopen, wordt het verkeer in de directe omgeving morgen van 15-18 uur stilgelegd, zo laat de plaatselijke overheid weten in een communiquée. Daarin staat ook dat er vandaag en morgen een verbod geldt om met vliegtuigjes en drones boven het eiland te vliegen of met vaartuigen anders dan bedoeld voor de visserij in de baai van Lorient te komen. Uit respect voor de nabestaanden wordt omwonenden van het kerkhof gevraagd niet in te gaan op verzoeken van journalisten of fotografen om opnames te maken. Eilandbewoners die de laatste eer willen bewijzen aan Johnny Hallyday kunnen dat vandaag naar plaatselijk gebruik doen tijdens een wake in de namiddag en het begin van de avond.