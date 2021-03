Klaasje hoopt dat K3-vertrek op tijd komt: ‘Misschien willen mensen mij niet’

De Vlaamse krant vraagt Klaasje of ze bang is de volgende Josje Huisman te worden. Die andere ‘blonde Nederlandse’ probeerde het na haar K3-tijd als soloartiest, met matig succes.

,,Ik hoop dat ik nog op tijd ben, om het zo te zeggen’’, reageert Klaasje. ,,Ik heb het gevoel dat ik nog middenin mijn ontwikkeling zit. Ik wil ontdekken wat er nog in me zit en ik wil meer creatief bezig zijn dan louter uitvoerend.’’

Tegelijkertijd is ze realistisch, benadrukt ze. ,,Natuurlijk zit er ook een ander scenario in mijn hoofd: misschien is er geen mediacarrière voor mij weggelegd. Misschien willen de mensen mij niet. Want dat kan. En dan wordt het gewoon totaal iets anders. Dan ga ik misschien weer dwarsfluitles geven, wat ik deed ik voor ik K3 werd. Succes kan je niet afdwingen.’’

Volledig scherm Josje (midden) zat in een eerdere samenstelling van K3 met Karen Damen (links) en Kristel Verbeke (rechts). © BELGA

Optreden met André Rieu

Het blaasinstrument speelt sowieso een belangrijke rol in de toekomstplannen van Klaasje, die de fluit leerde bespelen aan het conservatorium.

Ze wil weliswaar presenteren en acteren, maar hoopt ook iets te doen met ‘klassieke muziek in een hip jasje’. ,,Ik heb goede contacten met de Nederlandse fluitiste Berdien Stenberg’’, vertelt ze. ,,Met haar speel ik af en toe duetten. Wie weet leidt dat ooit nog tot iets. Ik heb het met haar ook over mijn beslissing gehad (om K3 te verlaten), en ze steunde me daarin.’’

Het wordt duidelijk iets heel anders dan de muziek van de meidengroep. ,,Wat me ook enorm leuk lijkt, is om ooit bij André Rieu te mogen spelen. Een dwarsfluitsolo tijdens zijn jaarlijkse concerten op het Vrijthof in Maastricht bijvoorbeeld? Geweldig! Van dat soort dingen droom ik.’’

Grote zalen, waaraan ze met K3 gewend is, zijn voor Klaasje niet zaligmakend. ,,Ik wil wat ik creatief in mezelf heb zitten, gewoon heel graag uitdrukken. Als ik voel dat ik mensen daarmee kan raken, is dat voor mij het belangrijkste. En dat kan even goed in het kerkje van mijn ouders zijn, waar ik met mijn dwarsfluit een nummer speel.’’

Volledig scherm Klaasje in K3 met Marthe De Pillecyn en Hanne Verbruggen. © Brunopress

Exit is bevrijding

Klaasje, die nog de rest van het jaar onderdeel is van de zanggroep, ziet haar exit als een bevrijding. ,,Ik voelde me niet opgesloten, ofzo. Maar het is wel fijn om nu een meer volwassen mening te kunnen hebben. Er is toch een verschil tussen een leven dat je zelf indeelt en een leven waarin de lijnen voor een groot deel voor jou zijn uitgestippeld.’’

Inmiddels hebben zich 20.000 mensen aangemeld die haar willen vervangen. De groep gaat op zoek naar de nieuwe Klaasje via een wedstrijd op tv. Is het niet vreemd dat ze zomaar te vervangen is?

,,Is niet iedereen ergens wel een beetje vervangbaar?’’ zegt ze. ,,In elk bedrijf heb je functies waar andere mensen ook heel goed in zijn. Eigenlijk is het vreemder om beroemd te zijn. Om aanbeden te worden door kinderen, omdat je zo uniek bent. Is niet het hele leven zo? Dat je als mens vervangbaar bent?’’

