Klassieke muziek op locaties waar het nooit klinkt

Op 6 november van dit jaar is het honderd jaar geleden dat ene Hanso Idzerda vanuit zijn woning in Den Haag het eerste muzikale radioprogramma uitzond. Het Ricciotti ensemble, een verzameling van 42 muzikanten, staat de komende dagen stil bij dat jubileum. De Eeuwige Radiotoer bestaat uit ongeveer dertig optredens in zes dagen. ,,We brengen een gevarieerde mix’’, stelt Alexander Buskermolen, de zakelijk leider die met dirigent Coen Stuit en een aantal orkestleden het repertoire van de tour samenstelde.

Waaruit bestaat het repertoire?

Buskermolen: ,,Het is een gebalanceerd programma met klassieke muziek, maar ook jazz, pop en nostalgische Nederlandstalige muziek. We hebben de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar wat is er allemaal gebeurd in en na 1919. Wat de geschiedenis betreft, het radiomaken en de klassieke muziek in het bijzonder. Daarbij hebben we allerlei haakjes gevonden voor composities.’’

Zoals?

,,Neem de Vijfde Symfonie van Beethoven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het stuk door de BBC gebruikt om een overwinning aan te kondigen van het verzet. De tonen waren een morsecode voor de V van Victory. Verder hebben we te gekke radiomuziek uit jaren 50, zoals The Ramblers. Het ouder publiek heeft dat destijds nog live op de radio gehoord.’’

En Nat King Cole komt voorbij, toch?

,,Hij is geboren in 1919, aanleiding om zijn muzikale werk in ons programma op te nemen. Maar we ook arrangementen van radiotunes van onder andere VPRO en Langs de Lijn. Plus een medley van nummers of bands waar het woord ‘radio’ in voor komt, zoals Radiohead.’’

Waar spelen jullie de komende dagen?

,,Op besloten locaties als verpleeghuizen en zorginstanties, maar ook in Beeld & Geluid in Hilversum, de Nassaukerk in Amsterdam, op het bevrijdingsfestival in het Westerpark, het Vrije Westen. We werken thematisch en doen drie tours per jaar. We krijgen veel verzoeken vanwege onze sociaal maatschappelijke missie.’’

Wat houdt die missie in?

,,Het Ricciotti heeft zichzelf sinds de oprichting in 1970 ten doel om live klassieke en symfonische muziek op plekken te spelen waar deze normaal gesproken niet klinkt. Dat doen we bij goed weer bijvoorbeeld buiten, maar voornamelijk in allerlei verzorg- en verpleeghuizen, ziekenhuizen, bij (speciale) onderwijsinstellingen, gevangenissen, azc’s en instellingen voor de geestelijke gezondheid. We doen dat om iedereen te laten kennismaken en te laten genieten van al die mooie muziek en de klanken van een heel symfonieorkest.’’

Wat staat er dit jaar nog meer op het programma?

,,In de zomer een tour naar Georgië, in het najaar een Duivelse toer. Muziek die door het thema van de duivel is geïnspireerd of geassocieerd. We blijven variëren.’’

En op 6 november, de dag dat radiomaken écht begon?

,,Dan maken we een eendagstour langs de zendmasten in Nederland, dat is nu het plan met NPO Radio 1.’’