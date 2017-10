Klein schilderij van Renoir gestolen uit veilinghuis

Het schilderij - olie op doek - was het pronkstuk van de voor zondag geplande veiling. Het werd gisteren de hele dag tentoongesteld in de veilingzaal. In de loop van de dag merkte een van de medewerkers echter op dat het werk verdwenen was: er was een lege plek op de muur. De dief is erin geslaagd om het werk van de muur te halen en het veilinghuis onopgemerkt te verlaten. De afmetingen bedragen 14 op 12,2 centimeter. De politie is een onderzoek gestart en gaat nu alle videobeelden analyseren.