Kleindochter van Songfestival-winnares ontdekte onlangs pas dat ze een beroemde oma heeft

met videoHaar oma mag dan bekend zijn tot ver buiten de landsgrenzen, de 17-jarige Lihi had tot twee jaar geleden geen idee van de faam van haar grootmoeder. Donderdagavond liet ze in DNA Singers zien dat ze de muzikaliteit heeft geërfd. Ze blies het radende panel weg met haar dromerige en zuivere stem.

In de populaire RTL 4-show, die donderdag bijna 800.000 kijkers trok, treden mensen op die familie zijn van een Nederlandse artiest. Het panel, deze aflevering bestaande uit de teams van Jaap Reesema en The Kik-zanger Dave von Raven en die van Jeroen van Koningsbrugge en Geraldine Kemper, moet raden met wie zij een bloedband hebben.

Bij de opkomst van Lihi zeggen de panelleden dat haar verschijning in elk geval niets weggeeft. Dan blijkt dat ze in Israël woont en wel wat Nederlands verstaat, maar het niet spreekt. Dat maakt de speurtocht er voor de kenners niet makkelijker op. Maar in de hintvideo, waarin ze door RTL wordt opgehaald van Schiphol, zit een gouden aanwijzing: Lihi is de kleindochter van iemand die vrij recent nog op een podium stond voor een enorm groot publiek. ,,Ze keerde terug op het podium dat haar beroemd maakte.” Kemper heeft 'm meteen door: dat moet het Eurovisie Songfestival zijn.

Lihi is de kleindochter van een beroemde zangeres en deed mee aan DNA Singers.

Op Lenny’s koers

Vervolgens zingt Lihi, die zegt geen sprankje plankenkoorts te hebben, het nummer All I want van Kodaline. Oma staat in de coulissen met haar handen omhoog van trots, verklapt haar schaduw. Lihi’s optreden, voor de eerste keer voor publiek, blaast het panel weg. ,,Wat een zuivere stem", klinkt het. ,,Zo mooi en dromerig, ik hou daarvan. Super gedaan.”

Maar wie is haar beroemde grootmoeder nu? Dave von Raven zegt het zeker te weten. ,,Dit is het eerste spel ter wereld waar ik goed in ben”, zegt hij. Israël, het Songfestival: hij denkt gelijk aan Lenny Kuhr. Ook de andere panelleden zitten op die koers: het moet wel de zangeres zijn die in 1969 met De troubadour de grootste muziekcompetitie ter wereld won. Al verandert Von Raven op het laatste moment nog naar Bonnie St. Claire, zonder daar overigens duidelijke argumenten voor aan te dragen.

Achter de schermen vandaan komt inderdaad Kuhr, die ‘ongelooflijk trots’ is op de prestatie van haar kleindochter. ,,Iemand die nog nooit voor publiek gezongen heeft en nu... echt ongelofelijk”, zegt ze, en ze herhaalt nog eens in het Engels dat ze zo trots is op Lihi. Kuhr legt uit dat haar dochters in Israël wonen en dat Lihi haar oudste kleinkind is. ,,Behalve dat ik weet dat het zo’n ongelooflijk leuk kind is, is het ook leuk voor een zangeres om te zien dat je kleinkind zo muzikaal is als jij. We hebben veel samen gezongen en nu voor het eerst voor publiek.”

Na het raden zongen Lihi en Leny Kuhr samen een liedje van P!nk.

Lihi vertelt dat ze lange tijd geen idee had dat haar oma zo beroemd is en winnaar was van het Eurovisiesongfestival. ,,Nee, dat wist ik niet. Ik woon niet in Nederland en ik merkte dat niet.” Als presentator Art Rooijakkers vraagt sinds wanneer Lihi weet van haar oma’s artiestenbestaan, zegt ze: ,,Sinds de afgelopen twee jaar. Toen besefte ik het echt.” Ze geniet van de muziek van haar grootmoeder. ,,Ik ben dol op haar muziek. Haar stem is geweldig.”

