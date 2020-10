Kleine overwinning Britney Spears op vader in slepende rechtszaak

Jamie, die het verzoek via een verweer had geprobeerd te voorkomen, vindt het geldverspilling om extra juristen in te schakelen. ,,Dat gaat volgens hem alleen maar ten koste van haar nalatenschap”, aldus zijn advocaat.

Vader Spears is sinds 2008 conservator van zijn dochter, die destijds na een publieke inzinking werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Vorig jaar nam zorgmanager Jodi Montgomery het van hem over, nadat Jamie zelf in het ziekenhuis belandde met gezondheidsproblemen. Bovendien botert het al langer niet tussen vader en dochter. Uit rechtbankstukken van een eerdere zitting kwam onder meer naar voren dat Britney haar vader niet vertrouwt en haar belangen liever behartigd ziet door een trustkantoor.