Kleuters werken ook prima tegen een acute Sunny Bergman-allergie

Details uitvaart Nipsey Hussle bekendge­maakt

11:31 De familie van de vorige week doodgeschoten rapper Nipsey Hussle heeft via Instagram laten weten hoe zijn herdenkingsdienst eruit gaat zien. De dienst wordt aangekondigd als een 'Celebration of Life' en zal aanstaande donderdag plaatsvinden in het Staples Center in Los Angeles, de plek waar ook de memorial van Michael Jackson in 2009 werd gehouden.