Koch en Romeyn winnen kort geding, stickers op kaft Jiskefet-boek

Nick & Simon nemen kerstsin­gle op met Stefania

Nick & Simon zijn de studio in gedoken voor een nieuwe kerstsingle met Stefania Liberakakis, de Grieks-Nederlandse zangeres die afgelopen jaar meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Christmas Time With You komt 5 november uit en is onderdeel van een nieuwe kerstplaat van het Volendamse duo.

17:49