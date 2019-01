Koefnoen terug, maar nu in het theater

Koefnoen is terug, maar nu in het theater. Paul Groot, Owen Schumacher en Jeremy Baker zijn begonnen met het schrijven van een voorstelling die in 2020 op de planken zal verschijnen. Koefnoen was als satirisch programma dertien jaar lang op televisie te zien bij de AVRO.

De eerste uitzending was op 17 september 2004. In april 2018 konden de fans voor het laatst genieten van ‘het beste van Koefnoen’. In 2006 werd Koefnoen onderscheiden met de Zilveren Nipkowschijf. In het programma werden zowel programma’s als BN’ers gepersifleerd. Voorbeelden; Jan Wolkers, Gerrit Zalm, Jeroen Krabbé, Linda de Mol en Pieter van Vollenhoven. ,,Maar we missen vooral onze eigen types’’, aldus Schumacher.

,,Dat was ons middel om te reageren op de tijdgeest. We kunnen nu dingen doen die voor televisie niet konden, zoals nummers die meer voorbereiding vergen of uitpakken met een shownummer . Een voorbeeldje zou kunnen zijn: de twee zwervers die we speelden, een tapnummer laten zingen, ‘singing in the rain’-achtig. Daar kun je je nu beter op voorbereiden. Voor televisie werden items nu na één repetitie al opgenomen.’’

Volledig scherm Paul Groot als Jan wolkers in Koefnoen © koefnoen