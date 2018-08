Koen Wauters: Ik erger me dood aan bedrog in relaties

Vorige maand vierden de Vlaamse artiest en Valerie De Booser hun veertiende huwelijksjubileum. ,,Ik heb nog nooit een partner bedrogen", vertelt hij aan Het Nieuwsblad . ,,Zelfs niet toen ik jong was. Ik zal mijn vrouw ook nooit bedriegen. Dat zit niet in mijn systeem. Ik heb het er echt moeilijk mee als ik weet dat iemand vreemdgaat. Ze zeggen dan ter verdediging: Ik kan dat uitleggen. En dan geloven ze ook echt dat ze een plausibele uitleg hebben. Dat het niet meer botert in hun relatie. Of dat ze dronken waren die nacht. Tja, drink dan niet. Al die excuses vind ik bullshit. Omdat het zo denigrerend is tegenover je partner."

De zanger gaat ook in op zijn leeftijd. ,,Ik word volgende maand 51, en ik vind dat heel erg oké. Het is een heel mooie leeftijd. Ik had meer moeite met het nummer 4. Ik dacht dat ik vanaf dan fysiek zou aftakelen. Dus begon ik te trainen als een zot, en dat twee jaar onafgebroken. Met het gevolg dat ik nooit sterker heb gestaan dan op mijn 41ste, 42ste. Het bewijs dat mijn bezorgdheid overbodig was'', aldus Wauters. ,,Mijn broer heeft me vaak uitgelachen met mijn besognes, en ik moet hem gelijk geven. Mijn leven is nu rijker gevuld dan twintig jaar geleden.''