Kom op Rik, je presenteert een familieprogramma op zaterdagavond, je voert geen functioneringsgesprek

De terugblik

Zo’n finale van Wie is de Mol? zonder ontknoping is toch als een verjaardag zonder visite, als een eerste lentedag zonder terrasje, als Koningsdag zonder vrijmarkt. Inderdaad, het past naadloos in deze tijd. Was het eerder dit seizoen een ergernis dat er geen peil op te trekken viel wie dan uiteindelijk de Mol is, nu er nog slechts twee kandidaten over zijn – bijzonder dat Charlotte nog even een rood scherm te zien kreeg, andere seizoenen werd ook de verliezend finalist pas bij de ontknoping bekend - heeft het ook wel weer wat. In een coronaloze wereld zou kantoorwerkend Nederland de komende week oeverloze gesprekken bij de koffieautomaat voeren rond slechts één zéér belangwekkend vraagstuk: Rocky of Renée. Maar helaas, nietszeggende koffieautomaatgesprekken lijken na een jaar wel iets uit een parallel universum. Als we al collega’s spreken, dan alleen over serieuze zaken: de ic’s, de avondklok, de horecasluiting. Daarom: bent u het thuiswerken ook helemaal beu? Bel dan eens een fijne collega en klets een kwartier lang alleen maar over de enige R’en die er deze week echt toe doen: Rocky of Renée. Kan best, zou u bij de koffieautomaat ook doen.