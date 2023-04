Komiek Barry Humphries (89), bedenker Dame Edna, overleden

De Australische komiek Barry Humphries, vooral bekend door zijn typetje Dame Edna Everage, is zaterdag op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden Australische media, waaronder The Sydney Morning Herald. Dame Edna was bekend om haar satire, lila haar en extravagante brillen. Ook had zij een aantal eigen praatprogramma’s.

Barry Humphries, die ook nog bekendstond door de personages Sir Les Patterson en Sandy Stone, overleed zaterdag in het St. Vincent’s Hospital in Sydney. Woensdag werd bekend dat de komiek werd opgenomen in het ziekenhuis. Australische media meldden dat Humphries met complicaties kampte na een heupoperatie. Die operatie was nodig na een val in februari.

Humphries overleed omringd door zijn familie, onder wie zijn vrouw Lizzie Spender, zijn kinderen Tessa, Emily, Oscar en Rupert en zijn tien kleinkinderen. ,,Hij was volledig zichzelf tot het einde en verloor nooit zijn briljante geest, zijn unieke humor en vrijgevigheid”, schrijft zijn familie in een persbericht. ,,Met meer dan 70 jaar op het podium was hij een entertainer in hart en nieren. Hij toerde tot het laatste jaar van zijn leven en plande nog veel meer shows die helaas nooit meer verwezenlijkt kunnen worden.”

Talkshows

De Australiër bedacht Edna Everage in 1955 en veroverde daar de hele wereld mee. In 1974 kende Edna zichzelf de titel ‘Dame’ toe. Veel belangrijke mensen uit de amusementsindustrie, zoals Matin Sheen, Sean Connery en Dusty Springfield waren te gast in haar talkshows, waar ze het publiek begroette met de woorden ‘Hello possums’. Onder andere de Britse koningin Elizabeth II had bewondering voor Dame Edna. In 2007 benoemde ze de komiek tot Commandeur in de Orde van het Britse Rijk.

Naast de talkshows sprak Barry Humphries de stemmen in voor veel animatiefilms. Zo was hij de vegetarische haai Bruce in de Pixar-klassieker Finding Nemo uit 2003. In datzelfde jaar kreeg Dame Edna een eredoctoraat aan de universiteit van Melbourne. Humphries studeerde daar rechten in de jaren ‘50 rechten, haakte af om een carrière als entertainer op te bouwen.

