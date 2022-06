Komiek Leo Alkemade is fietsfanaat: ‘Hoe mijn zoon ook fietst, ik ben áltijd trots’

Als Leo Alkemade (41) en zijn zoon Kars (13) gaan wielrennen, wordt er niet gepraat. Er worden blikken uitgewisseld. Blikken van genot, ongeduld, pijn en uitputting. Meestal in die volgorde. ,,Ik rijd altijd op kop, maar soms gaat hij plots voor me rijden, geeft me een plagerig elleboogje in het voorbijgaan en rijdt me er vervolgens faliekant uit. Op vakantie in Mallorca ging hij als een veertje de berg op. Ik sleepte mijn 80 kilo erachteraan. Op de top stond hij als een golden retriever kwispelend op me te wachten. Dat vind ik zó heerlijk.”