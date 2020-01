Kon Gordon elke 100-jarige maar in een kindertreintje rondrijden

Hoewel het óók de avond was van het afscheid van Aart Staartjes en de terugkeer van Frits Wester, bleek de maandagavond toch vooral de avond van de vrouw. Van Antoinette Hertsenberg die al 25 jaar de grommende consumentenwaakhond is van de NPO. Van Nikkie ‘Tutorials’ de Jager die letterlijk en figuurlijk een strak gelakte middelvinger opstak naar haar chanteurs en uit de kast kwam als transgender.



Maar uiteindelijk werden ze allemaal overvleugeld door Koosje, een van de sterren uit 100 jaar jong, het nieuwe programma van Gordon op SBS 6. Koosje is 103, woont nog zelfstandig, kookt elke middag haar eigen potje, danst in keurige satijnen blouses in het buurthuis alsof ze 56 is en solliciteerde en passant naar deze plek.



Want ze bleek een haarscherpe blik te hebben op het tv-aanbod, van Goede Tijden en The Bold tot ‘die griet van de Boerenbeweging’, oftewel Boer zoekt Vrouw. Al begint dat laatste wel een beetje te vervelen. ,,Ze krijgen er geen end aan. Duurt allemaal veel te lang dat gezeik. Ik houd van kort en krachtig, opschieten.’’ De hese lach van Gordon kunt u er vast moeiteloos bij bedenken.