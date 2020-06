Koning Albert voor het eerst weer in het openbaar

Californi­sche Democraten klaar met 'racist' John Wayne

14:58 In de antiracistische ‘beeldenstorm’ die over de wereld rolt, zou de voormalige filmheld John Wayne wel eens het volgende mikpunt kunnen zijn. De acteur, die vooral macho-rollen speelde in westerns en oorlogsfilms, hield er meningen op na die tegenwoordig niet meer worden geaccepteerd. Daarom willen de Democraten in het Californische Orange County dat het beeld van Wayne verdwijnt en de naar hem genoemde luchthaven een andere naam krijgt.