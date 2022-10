Koning Charles III wil twaalf renpaarden van de Queen verkopen

Charles erfde 37 renpaarden van zijn moeder, maar zal nog deze maand 12 van hen verkopen via veilinghuis Newmarket’s Tattersalls, schrijven Britse media. Onder de te verkopen paarden is Just Fine, het eerste paard dat won voor de nieuwe koning. Ook Love Affairs zal op de markt worden aangeboden. Dat was het laatste paard dat won voor het overlijden van de Queen op acht september.

Een koninklijke bron, die op de hoogte is van het reilen en zeilen van de Royal Sandringham stoeterij in Norfolk, zegt tegen de Britse tabloids dat de fokkerij de komende drie jaar in commercieel opzicht ‘afgebouwd’ zal worden. ,,De koninklijke stoeterij kan over drie jaar een museum zijn. Het zou een echte schande zijn.” Overigens zal Charles de banden met de paardenwereld niet geheel doorsnijden: hij koestert de paardenraces. Maar hi wil wel besparen en hij heeft, anders dan zijn moeder, een ‘kleinere en minder bombastische monarchie’ voor ogen, die ‘meer representatief is voor de hedendaagse samenleving’.

Elizabeth was een groot liefhebber was van de paardensport. Nadat ze na de dood van haar vader in 1952 diens fok- en renpaarden erfde, nam ze regelmatig deel aan paardenraces. Zo investeerde ze heel wat eigen geld in de sport. Een dure hobby wel, want de Queen maakte een hoop exploitatiekosten op haar stoeterij. Een bodemloze put was dat evenwel niet: van de 37 paarden in de races, werden er 36 tot winnaar gekroond. Daardoor kon de royal rekenen op 590.000 pond (680.140 euro) aan prijzengeld.

Elizabeth was niet alleen dol op paarden, maar ook op honden en dan het liefst corgi's. Na haar dood gingen hondjes Muick en Sandy naar prins Andrew en zijn ex-vrouw Sarah Ferguson, de ex-vrouw. Sarah, die zaterdag haar verjaardag vierde, deelde dit weekend een foto van haarzelf met de twee corgi's, die ze liefkozend ‘cadeautjes’ noemt.

