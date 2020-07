Koning Felipe staat voor moeilijk besluit over toekomst vader

Juan Carlos is verwikkeld in een almaar uitdijend schandaal waarin onderzoek wordt gedaan naar omkoping, witwassen en belastingontduiking. Hij had geheime buitenlandse rekeningen waar bevriende monarchen uit de Golf-staten om nog onopgehelderde redenen grote bedragen stortten, die de koning deels dan weer met tassen naar Spanje liet smokkelen. De Zwitserse justitie doet al enige tijd onderzoek en ook het Spaanse Hooggerechtshof heeft zich over de zaak gebogen, terwijl in het parlement de roep om de koning-emeritus aan te pakken steeds luider wordt.



Felipe moet optreden teneinde de afstand tot zijn vader zo groot mogelijk te maken. Dat hij in maart diens staatstoelage al heeft afgepakt, is niet meer genoeg. Juan Carlos zou zijn titel als koning, die hij na de troonswisseling behield, ook moeten verliezen. Dat Felipe tot zo’n handeling in staat is, bleek enkele jaren jaren geleden toen hij zijn eveneens in opspraak geraakte zus prinses Cristina en haar man Iñaki Urdangarin hun hertogelijke titels afnam. Maar bij zijn vader ligt het veel gevoeliger.



Felipe kan zijn vader ook het lidmaatschap van het Koninklijk Huis ontzeggen, zodat alleen zijn eigen gezin en koningin Sofia nog overblijven. Er wordt verwacht dat Felipe zijn vader opdracht geeft om het Zarzuela-paleis te ontruimen, om daarmee de afstand ook zichtbaar te maken. Juan Carlos kan zich dan terugtrekken in Galicië, in Sanxenxo waar hij al veel tijd doorbracht om te kunnen zeilen. Maar wellicht dat Juan Carlos in dat geval er de voorkeur aan geeft om Spanje te verlaten, waarop ook al wordt gespeculeerd in een deel van de Spaanse media.