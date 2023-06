Koning reageert op actie van Eloise: ‘Iedereen die artikel 1 van de grondwet verdedigt, heeft mijn steun’

Na het persgesprek mengde het koningspaar zich nog tussen honderden Nederlanders die in België wonen, op een receptie in de Handelsbeurs in Antwerpen. Vanuit die stad pakken de Oranjes nog één keer het koninklijke treinstel, terug naar Den Haag. Na die rit wordt de wagon een museumstuk, in het Spoorwegmuseum in Utrecht.

