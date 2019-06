Koning treedt tijdens ‘verkleedpartijtje’ toe tot Orde van de Kousenband

Op z’n Engels klinkt het als een sleutelscène uit Game of Thrones, in het Nederlands lijkt het nog het meest op een sketch uit Jiskefet. Koning Willem-Alexander treedt maandag toe tot de Most Noble Order of the Garter, als Supernumeray Knight of the Garter. In goed Nederlands: na de plechtige ceremonie behoort de vorst tot de Orde van de Kousenband.



In het kasteel van Windsor, nabij Londen, krijgt Willem-Alexander dan, net als koning Felipe van Spanje overigens, een kousenband om zijn linkerbeen geknoopt. Vroeger deed de Britse vorstin Elizabeth dat zelf, maar gezien haar hoge leeftijd – de langst regerende monarch ter wereld vierde in april haar 93ste verjaardag, laat ze dat de laatste jaren aan een helper over.



Na de lunch, waarbij ook Máxima en de Spaanse koningin Letizia aanschuiven, volgt een statige processie met tal van leden van de Britse koninklijke familie, de nieuwe Stranger Knights Willem-Alexander en Felipe en het selecte gezelschap prominente inwoners van het Verenigd Koninkrijk dat ooit door Elizabeth is benoemd tot Knight of the Garter of, in het geval van vrouwen, Lady of the Garter. Onder hen: de Britse oud-premier John Major.