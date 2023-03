Koning Willem-Alexander en prinses Beatrix gaan samen avondje uit

recensie Vier sterren voor de actiefilm John Wick 4: een geweldsbal­let van epische proporties

Terwijl in een exclusieve club in Berlijn een bruut gevecht op leven en dood uitbreekt, de kogels door de ruimte suizen en bijlen in hoofden verdwijnen, danst iedereen eromheen onverstoord door. Waarom? Gewoon, omdat het er ‘cool’ uitziet. Welkom in de even banale als betoverende wereld van John Wick.