Koning Willem-Alexander over WK Qatar: ‘Afweging mede op basis van persoonlijke gevoelens’

Koning Willem-Alexander weet nog niet of hij over enkele weken naar het WK voetbal in Qatar gaat. Hij zal mede op basis van ‘persoonlijke gevoelens’ een afweging maken. Dat vertelde de koning zojuist in Thessaloniki, waar hij en koning Máximia het driedaagse staatsbezoek aan Griekenland afsloten. Vanavond vliegt het paar terug naar Nederland.

Gisteren verwierp de Tweede Kamer een motie van coalitiepartijen D66 en ChristenUnie om alleen de minister van Buitenlandse Zaken en de mensenrechtenambassadeur te sturen. Daarmee lijkt de weg vrij om de koning en premier Rutte naar het WK voetbal in Qatar te sturen.

Koning Willem-Alexander heeft daar nog geen besluit over genomen. ,,Dit lijkt mij niet de plek om uitvoerig op situatie in Qatar in te gaan’’, zei hij in Thessaloniki tijdens het afsluitende persgesprek met journalisten. ,,De brief van de Tweede Kamer is heel erg duidelijk. Mede op basis van persoonlijke gevoelens maak ik een afweging. Er is nog niets besloten, we hebben nog veel tijd.’’

De journalisten memoreerden tijdens het gesprek aan de foto die in 2014 tijdens de Olympische Winterspelen in Sotsji werd gemaakt. Koning Willem-Alexander dronk toen een pilsje met de Russische president Vladimir Poetin.

,,Dat was uit de tijd dat er niets aan de hand was tussen Rusland en Nederland‘’, zei koning Willem-Alexander. Het staatshoofd had zichzelf uitgenodigd bij het Holland Heineken House. ,,Mij is vriendelijk verzocht met hem op de foto te gaan.’’

Situatie Amalia

Het koningspaar ging verder in op de situatie van prinses Amalia, die wegens ernstige bedreigingen niet meer in Amsterdam woont en amper nog buiten komt. De koning en koningin zeiden dat haar situatie onveranderd is, maar dat ze trots op haar zijn. Binnenkort wordt beoordeeld hoe het verder moet.

,,Het gaat goed‘’, zei koningin Máxima. ,,Ze houdt zich moedig. Ik denk dat ze het fijn vindt dat Nederland weet wat haar situatie is.’’ Volgens de koning heeft Amalia inmiddels haar eerste tentamenronde gehad. ,,Dat is goed gegaan.’’

De andere dochters van het koningspaar hebben er minder last van. Vanwege de herfstvakantie is het hele gezin nu thuis, inclusief Alexia die in Wales op school zit. ,,En Ariane flierefluit door het leven‘’, aldus koning Willem-Alexander.

Of ze het weekend samen door kunnen brengen? Koningin Máxima: ,,Hopelijk wel. We kennen hun plannen nog niet. Dat horen we vanavond wel.’’

Omgekeerde vlaggen

De koning ging in Griekenland ook in op de boerenprotesten in Nederland. Hij zei dat hij de omgekeerde vlaggen een mooie manier vindt om aan te geven dat men zich in nood voelt. Hij refereerde aan het ontstaan van die traditie, in de scheepvaart. Als een schipper in nood was, hing die de vlag ondersteboven. De vorst ziet daarin een parallel met Nederlanders die nu het gevoel hebben dat ze in nood verkeren.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima koesteren al jaren een warme band met Griekenland, vertelden ze. Ze werden verliefd op het land tijdens de Culturele Olympiade in 2014. Toen het toenmalig prinselijk paar een optreden van het Nederlands Dans Theater onder de Akropolis bijwoonde, was de liefde geboren.

Een van de meest memorabele momenten tijdens het staatsbezoek was een muziekoptreden van vluchtelingen in Athene, op de tweede dag van het staatsbezoek. De ontmoeting ontroerde koningin Máxima zichtbaar.

In Slot Het Oude Loo worden 32 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Het koningspaar gaf aan aan de vluchtelingen meerdere malen op het Oude Loo te hebben bezocht. Volgens hen heeft iedereen daar inmiddels werk gevonden.

