Koningin Elizabeth (91) bezoekt voor eerste keer modeshow in Londen

foto'sDe Britse koningin Elizabeth (91) heeft vandaag voor de eerste keer in haar leven op de eerste rij gezeten bij een modeshow van de Fashion Week in Londen. De seniore royalty zat naast Anna Wintour: de Engels-Amerikaanse hoofdredactrice van de Amerikaanse editie van modeglossy Vogue.

Volgens aanwezigen babbelden de dames er driftig op los toen op de catwalk de jongste collectie van de Britse modeontwerper Richard Quinn werd getoond. Of zijn creaties bij de altijd kritische Wintour (68) en de koningin in de smaak vielen, is onbekend. Media in het Verenigd Koninkrijk noemen de aanwezigheid van Elizabeth bij een mode-evenement vol glitter en glamour uniek.

Minder was men te spreken over het feit dat Wintour, nog altijd één van de invloedrijkste personen in de internationale mode-industrie, de hele tijd haar donkere zonnebril ophield. De Britse etiquettedeskundige William Hanson sprak er schande van in een Engelse tabloid. ,,De Queen of Fashion ontmoet een echte Queen, maar slaat daarbij de plank volledig mis. Normaalgesproken zijn de keuzes van Wintour toonaangevend, maar met die bril ging ze op uiterst gênante wijze de mis in.''

Koningin Elizabeth, die bekend staat om haar traditionele mantelpakjes, was niet aanwezig om iets leuks uit de collectie van Richard Quinn te scoren. Ze woonde het evenement bij om voor de eerste keer in haar regeerpriode de Queen Elizabeth II Award for British Design uit te reiken aan een toonaangevende en getalenteerde couturier: in dit geval de in Londen werkende Quinn.

De visite van de vorstin werd tot het allerlaatste moment geheim gehouden. Anna Wintour, die haar vergezelde, kreeg vorig jaar van de koningin de titel Dame Commander of the British Empire. Ze ontving die onderscheiding voor haar grote verdiensten in de journalistiek en fashion. Tijdens het plechtige moment in mei 2017 in Buckingham Palace hield Wintour overigens ook haar zonnebril op. Wintour kwam daarop met een korte verklaring. ,,Die zonnebril is altijd handig om momenten van verveling te verbergen'', vertelde ze in een interview.

Wintour is niet alleen bekend van Vogue maar ook door de komische film The Devil Wears Prada (2006) waarin een jonge vrouw (gespeeld door actrice Anne Hathaway) een baan probeert te krijgen bij het tijdschrift. Meryl Streep kroop toen in de huid van 'fashionbitch' en directrice Wintour.

