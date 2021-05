Koningin Máxima geeft groot tv-interview aan Matthijs van Nieuwkerk

Uiteraard wordt het vooral spannend of, en zo ja wat, Máxima over de afgelopen herfstvakantie naar de Griekse villa gaat vertellen. In Nederland ontstond zo veel commotie toen het koninklijke gezin afgelopen oktober ondanks een advies van de regering om zo veel mogelijk in eigen land te blijven toch naar Griekenland afreisde, dat zij en Willem-Alexander een dag later alweer terugkeerden. Een paar dagen later werd in paleis Huis ten Bosch een historische excuusvideo opgenomen door het koningspaar, waarin alleen de koning het woord voerde. Máxima zweeg en dat heeft ze tot nu toe altijd gedaan over de pover getimede reis.



Daarnaast kende Máxima’s jaren als veertiger veel verdrietige momenten, vooral in haar persoonlijke leven. Haar zwager, prins Friso, overleed in augustus 2013 op Huis ten Bosch aan de gevolgen van zijn skiongeval in Lech, anderhalf jaar eerder. In de zomer van augustus 2017 stierf Jorge Zorreguieta, Máxima’s vader met wie zij een hechte band had. En nog geen jaar later stapte haar jongste zusje Inés uit het leven. ,,Mijn kleine, lieve, begaafde zusje Inés kon geen vreugde vinden, ze kon niet genezen. Onze enige troost is dat ze nu eindelijk vrede heeft kunnen vinden,’’ verklaarde Máxima destijds bij haar eerste werkbezoek na de zelfdoding van Inés Zorreguieta, in Groningen.

Volledig scherm Koningin Máxima in gesprek met Matthijs van Nieuwkerk tijdens een interview ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag. © Brunopress

Gescript

Het interview met Van Nieuwkerk wordt voor Máxima het op een na eerste lange solo-interview sinds ze in Nederland arriveerde. Voor haar huwelijk sprak ze in 2002 samen met haar verloofde, Willem-Alexander, met Maartje van Weegen en Paul Witteman. En voor de troonswisseling in 2013 werd het paar geïnterviewd door Mariëlle Tweebeeke en Rick Nieman.

Volledig scherm Koningin Máxima in gesprek met Matthijs van Nieuwkerk tijdens een interview ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag. © Brunopress Willem-Alexander werd vlak voor zijn 50ste verjaardag, in april 2017, op villa Eikenhorst in Wassenaar uitgebreid geïnterviewd door Wilfried de Jong. In dat gesprek vertelde de koning onder meer geëmotioneerd over het verdriet rond het verlies van broer, prins Friso.



De Jong heeft sindsdien vrijwel altijd gezwegen over de totstandkoming van dat interview, op één uitzondering. De vriend en oud-collega van Van Nieuwkerk (de twee presenteerden samen Holland Sport) was in juli 2019 te gast in het Vive le Vélo, de Vlaamse variant van De Avondetappe. De Nederlandse wielrenner Mike Teunissen had die middag de eerste etappe van de Tour de France gewonnen voor het Kasteel van Laken, het woonpaleis van de Belgische koning Filip. Het gesprek met wielerliefhebber De Jong ging in de uitzending vanuit de Brusselse paleistuin niet alleen over sport, maar ook over diens interview met de Nederlandse koning.

,,Hij heeft mijn nieren geproefd,’’ zei De Jong destijds. ,,We hebben een voorgesprek van 2 uur en 3 kwartier gevoerd.’’ Volgens de presentator kon hij alles vragen, wist de koning ‘grosso modo’ welke gespreksonderwerpen zouden passeren, maar was het gesprek niet gescript. ,,Hij heeft een ontzettende hekel aan toneelstukjes. Dat zei hij achteraf ook, dat hij niet wilde dat het allemaal gescript was. Ik heb er zelf ook een tijdje over nagedacht. Ik zei: ik wil het wel doen, maar dan op een wat lossere manier. Ik vond dat het de afgelopen decennia allemaal wat stijf in elkaar zat. Ik snap dat mensen het eervol en netjes willen doen, maar god, de journalistiek verandert ook.’’



Over Máxima ging het niet heel veel in het interview dat De Jong met Willem-Alexander had. ,,Ik weet nog dat ik aan het einde dacht: goh, ik heb het eigenlijk nauwelijks over Máxima gehad en dat ik nog een heel slechte vraag stelde. Zoiets van: kunt u nog iets zeggen over Máxima? Dat is echt de slechtste vraag die je kunt stellen als interviewer. Soms kom je er even niet uit.’’



Bij het lange voorgesprek dat De Jong met de vorst voerde, was ‘tête-à-tête’. ,,Het was een diner, met alleen een lakei erbij. Die bracht aan het einde een schaaltje met overheerlijke pralines. Ik weet dat ik de ene na de andere nam. Toen was het schaaltje leeg en had de koning er niet eentje gehad.’’

Alles over de vijftigste verjaardag van Máxima, hoor je in de AD Royalty Podcast:

Praat mee

