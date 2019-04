Koningin Máxima gekleed in trendy broekrok van Belgische modehuis Natan

Dit is de winnaar van The Voice Kids 2019

26 april De 10-jarige Silver Metz heeft vanavond in een zinderende finale het achtste seizoen van The Voice Kids gewonnen. Bij het horen van de uitslag gilde Silver, die al vanaf het begin een van de favorieten was, het uit. ,,Iedereen die op mij heeft gestemd wil ik hartelijk bedanken. Wat ben ik blij en wat was het een mooi avontuur", reageerde de kersverse winnaar. Silver versloeg Sezina, Robin en Ralph.