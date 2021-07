Koningin Máxima kijkt haar ogen uit in Duits museum

Davina Michelle speelt thuiswed­strijd met eerste show in Ahoy

9:59 Davina Michelle geeft volgend jaar mei een optreden in Rotterdam Ahoy. De show, getiteld Hyper, is haar eerste solo-optreden in de concertzaal en staat volgens de zangeres symbool voor haar hyperactieve levensstijl, zo laat ze vandaag weten.