Koningspaar: Met leedwezen overlijden oud-premier Abe vernomen

Guido Weijers wil met minister praten over coronaplan­nen najaar

Cabaretier Guido Weijers wil een gesprek met coronaminister Ernst Kuipers over de risico’s die de theatersector weer loopt bij een mogelijke uitbraak van een nieuwe coronagolf in het najaar. Dat schrijft de komiek in een brief die hij de bewindsman vandaag heeft gestuurd.

6 juli