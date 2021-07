Koningspaar troost geëmotioneerde verslaggeefster van RTL Boulevard

Een paar minuten eerder, toen De Kunder het koningspaar een vraag wilde stellen bij het persgesprek, werd ze emotioneel. ,,We hebben de tijd, we hebben de tijd’’, probeerde Willem-Alexander haar op haar gemak te stellen, waarna de reporter zich herpakte en het paar alsnog vroeg wat Peter R. de Vries volgens hen voor Nederland betekent. ,,Ik heb hem nooit zelf ontmoet, ik spreek alleen maar over wat ik van hem in de media heb gezien, waar hij altijd aanwezig is geweest’’, reageerde Willem-Alexander. ,,Hij is meer dan een journalist. Hij is een zeer vasthoudend persoon, die soms op niet-conventionele wijze dingen naar boven brengt. Wat ik het bijzonderste aan hem vind is dat hij mensen die zich in een moeilijke positie bevinden, houvast heeft gegeven. Door er altijd voor ze te zijn. Mensen die geen rechtshulp konden vinden heeft hij altijd bijgestaan en op zijn manier rechtshulp gegeven. Deze mensen hebben altijd zo veel vertrouwen in hem gehad en ik denk dat dit de reden is waarom heel Nederland nu zo meeleeft.’’