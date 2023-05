Koningspaar vergaapt zich aan 17e-eeuwse jurk op Texel. ‘Ze had ‘m u allebei goed gestaan’

met videoKoning Willem-Alexander en koningin Máxima kwamen dinsdagochtend ogen tekort in museum Kaap Skil op Texel. Daar wordt een jurk tentoongesteld die sportduikers van het eiland in het zogeheten Palmhoutwrak aantroffen.

Op Texel begon het paar aan een tweedaags streekbezoek over de vijf Wadden-eilanden. Tijdens de rondleiding vertelde museumdirecteur Corina Hordijk over de expositie dat de eigenaar van de dure jurk nog altijd onbekend is. Mogelijk behoorde hij toe aan mannelijke acteurs, die Shakespeare-stukken opvoerden.

Daarna zei ze tegen koningin Máxima: ,,Dit is de eerste keer dat ik de jurk aan iemand laat zien die hem echt had kunnen dragen.’’ ,,En als ik nou Shakespeare-acteur was geweest?’', vroeg koning Willem-Alexander gevat. Hordijk: ,,Ze had ‘m u allebei heel goed gestaan!’'

Later op de dinsdag vliegt het paar naar Vlieland voor de tweede stop op de rondtocht over de eilanden. De dag eindigt met een vaartocht naar en een bezoek van Terschelling.

Volledig scherm Het koningspaar bij de 17-eeuwse jurk op Texel. © AD